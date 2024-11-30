74 yaşındaki hasta durakta donmak üzereyken kurtarıldı

Erzurum’da özel halk otobüsünden inen ve rahatsızlanan kronik şeker hastası 74 yaşındaki Burhanettin Aygül, dinlenmek için oturduğu durakta kendinden geçti. Çevredekiler tarafından donmak üzereyken fark edilen ve üzerine battaniye örtülen Aygül, hastaneye kaldırıldı.

74 yaşındaki hasta durakta donmak üzereyken kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:23

Olay akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Burhanettin Aygül, arkadaşlarını ziyaret etmek için özel halk otobüsü ile Yakutiye ilçesinin Hilalkent semtine gitti.

Kronik şeker hastası olduğu öğrenilen Aygül, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece soğukta, son durakta otobüsten indikten sonra rahatsızlandı. Aygül dinlenmek için durakta oturduğu sırada, kendinden geçti.

İnsan trafiğinin az olmasından dolayı mahalle sakinleri tarafından geç ve donmak üzere iken fark edilen Aygül'ün üzerine battaniyeye örtülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülen Burhanettin Aygül’ün hafif şekilde hipotermi geçirdiği anlaşıldı.

Tedaviye alınan Aygül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Etiketler: #112 Acil #Erzurum #hasta

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