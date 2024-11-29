Fabrikada 'kimyasal madde' dehşeti: 2 işçi hastanelik oldu
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi’nde bulunan bir fabrikada yere kimyasal madde döküldü.
Dökülen maddeye basarak dengesini yitiren bir işçi yere düşerek yaralandı, bir işçi de kimyasal tepkimeden etkilendi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde ise temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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