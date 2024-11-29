Fabrikada 'kimyasal madde' dehşeti: 2 işçi hastanelik oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada 'kimyasal madde' dehşeti: 2 işçi hastanelik oldu
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:16

Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi’nde bulunan bir fabrikada yere kimyasal madde döküldü.

Dökülen maddeye basarak dengesini yitiren bir işçi yere düşerek yaralandı, bir işçi de kimyasal tepkimeden etkilendi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde ise temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #kocaeli

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