75 personelden 'kar' mesaisi: Bitlis'te kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı
Bitlis'te kardan kapanan 42 köy yolundan 28'i ulaşıma açıldı.
Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 42 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 71 iş makinesi ve 75 personelle yürütülen çalışmalarda 28 köy yolunu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin seferber olduğunu belirtti.
YETKİLİLERDEN UYARI
Sisin de etkili olduğu kentte yetkililer, sürücüleri don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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