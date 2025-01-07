Van ve Bitlis'te kar esareti... 44 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dünden bu yana kapalı olan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.
Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.
Ekipler, 30 mahalle ve mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 14 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.
Kurtkan, yurttaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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