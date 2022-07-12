75 yaşında, 'fındık bahçesi' kavgasında katil oldu

12 Temmuz 2022 Salı, 17:46

Fatsa'ya bağlı Oluklu Mahallesi'nde, Nurettin Erisoylu, Ahmet Cemal Çürüksulu'nun icralık olan 25 dönümlük fındık bahçesini banka aracılığı ile satın aldı. İddiaya göre, bahçede temizlik yapan Erisoylu'nun yanına Çürüksulu geldi ve ikili tartışmaya başladı.

TABANCAYI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Çıkan kavgada Erisoylu, üzerindeki tabanca ile Çürüksulu'ya ateş etti. Bu sırada yaralanan Çürüksulu da kendi tabacasıyla karşılık verdi. Kurşunların isabet ettiği Erisoylu, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, Erisoylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Çürüksulu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erisoylu'nun cansız bedeni, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.