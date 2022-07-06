Kuyumcunun katili eski Türkiye birincisi çıktı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:24

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Şahin olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Yavuz ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

LGS BİRİNCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesindeki habere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan alarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi. Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıfta terk ettiği belirtildi.

"BU DUYGUM 5 YILDIR VAR"

Yavuz'un ifadesinde, "Aramızda husumet yoktu. Nefret ve düşmanlık uyandıracak hareketleri vardı. Bu bende korkuya neden oluyordu. Bu duygum 5 yıldır var. 1 gün önce kolumda titreme ve huzursuzluk hissi bastırdı" dediği öğrenildi.