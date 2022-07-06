Kuyumcunun katili eski Türkiye birincisi çıktı
Konya'da kuyumcu Yusuf Şahin'i öldüren Osman Ertuğrul Yavuz'un 2014'te LGS'de Türkiye birincisi olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Şahin olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Yavuz ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
LGS BİRİNCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sabah gazetesindeki habere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan alarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi. Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıfta terk ettiği belirtildi.
"BU DUYGUM 5 YILDIR VAR"
Yavuz'un ifadesinde, "Aramızda husumet yoktu. Nefret ve düşmanlık uyandıracak hareketleri vardı. Bu bende korkuya neden oluyordu. Bu duygum 5 yıldır var. 1 gün önce kolumda titreme ve huzursuzluk hissi bastırdı" dediği öğrenildi.
Video Haberler
- Yeni Akit yazarı ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı
- Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
- 'Bunlar uzayda mı yaşıyor?'
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!