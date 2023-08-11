Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç kimdir? Korhan Karakoç kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirildi. Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Gümüş getirildi. Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Mustafa Gümüş kimdir? Mustafa Gümüş kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:33
Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç kimdir? Korhan Karakoç kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç oldu. Korhan Karakoç'ün yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç kimdir? Korhan Karakoç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

KORHAN KARAKOÇ KİM?

Korhan Karakoç, 1966 yılında Ankara'da doğdu. 1983 yılında Istanbul Saint-Joseph lisesini bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

Son olarak 2019-2023 yılları arasında Türkiye'nin Avustralya büyükelçisi olarak görev yaptı.


Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç dışişleri Dışişleri Bakanı valilik

İlgili Haberler

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? Mustafa Canlı kaç yaşında, nereli?

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? Mustafa Canlı kaç yaşında, nereli?
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Basat Öztürk kimdir? Basat Öztürk kaç yaşında, nereli?

Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Basat Öztürk kimdir? Basat Öztürk kaç yaşında, nereli?
MEB Bilgi Teftiş Kurulu Başkanı Abdulkadir Özkan kimdir? Abdulkadir Özkan kaç yaşında, nereli?

MEB Bilgi Teftiş Kurulu Başkanı Abdulkadir Özkan kimdir? Abdulkadir Özkan kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler