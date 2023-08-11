Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:33

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç oldu. Korhan Karakoç'ün yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç kimdir? Korhan Karakoç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

KORHAN KARAKOÇ KİM?

Korhan Karakoç, 1966 yılında Ankara'da doğdu. 1983 yılında Istanbul Saint-Joseph lisesini bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

Son olarak 2019-2023 yılları arasında Türkiye'nin Avustralya büyükelçisi olarak görev yaptı.