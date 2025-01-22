76 kişinin yaşamını yitirdiği otelde arama çalışmaları yeniden başladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın faciasının yaşandığı Bolu Grand Kartal Otel'de dün gece ara verilen arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladı.

76 kişinin yaşamını yitirdiği otelde arama çalışmaları yeniden başladı
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ANKA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:56

Bolu Grand Kartal Otel'de dün gece çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili arama-kurtarma çalışmaları 19 saat sürdü.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün saat 09.00 itibariyle yeniden başladı.

AFAD ekiplerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Bolu Acil Afet Arama Kurtarma Derneği (BAKE) ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Bolu Grand Kartal Otel'de dün gece yangın çıkmış, saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için 04.15’te müdahale etmişti. Yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alınabilen yangında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 76 kişi hayatını kaybetti.

 


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Otel #Kartalkaya

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