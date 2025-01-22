Kartalkaya'da yangın faciası: 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'de son kez arama yapılacak

Bolu’da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de bugün son kez arama çalışması yapılacak.

Kartalkaya'da yangın faciası: 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'de son kez arama yapılacak
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:15

Dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın çıktı.

Grand Kartal Otel’de çıkan yangın oteli adeta küle çevirdi. Yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı.

AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak. Ayrıca Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45’inin cenazelerini yakınlarına teslim ettiklerini dile getirmişti.

YENİDEN ARAMA YAPILACAK

Bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak.


Etiketler: #Adli Tıp #Kartalkaya #Grand Kartal Otel

İlgili Haberler

Özgür Özel’den Kartalkaya’da Bakan Ersoy’a sert yanıt: ‘Utanılacak bir şey yaptı’

Özgür Özel’den Kartalkaya’da Bakan Ersoy’a sert yanıt: ‘Utanılacak bir şey yaptı’
Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi!

Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi!
Kartalkaya’daki otel yangını… Tokcan ailesinden 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi

Kartalkaya’daki otel yangını… Tokcan ailesinden 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler