76 yaşındaki emekli öğretmen asılı halde ölü bulundu

Yayınlanma: 11.05.2025 - 19:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 19:00

İznik ilçesinde dün saat 10.00’da evden ayrılan Sami Girgin (76) bir daha eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yaşlı adam için arama çalışması başlattı.

Boyalıca Badaş mevkiinde arabalara otostop çektiği tespit edilen Girgin için yurttaşlardan da yardım istendi.

ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan aramalarda ekipler, Girgin’i zeytinliklerin içinde asılı halde buldu.

Yapılan incelemenin ardından Girgin’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Acı haberi alan yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.