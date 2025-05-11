Burdur'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Burdur'da kötü koku gelen evde ihbar üzerine yapılan incelemede, yalnız yaşayan inşaat ustası Yüksel Ayten'in (63) cansız bedeni bulundu.

Burdur'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:01

Burdur'da Cemil Mahallesi Balaban Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, evde Yüksel Ayten'in cesedini buldu.

İncelemelerde Ayten'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalarda Ayten'in yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Ayten'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Etiketler: #Burdur #ölü bulundu #kötü koku

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