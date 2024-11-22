76 yaşındaki kişi köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde ‘köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına alınan 76 yaşındaki M.A. tutuklandı. Şahsın köpeklere eziyet ettiği de öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.’yı yakalayıp, ‘Köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Etiketler: #Cinsel saldırı #hayvan #eziyet
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