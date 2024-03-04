77 yaşındaki erkek, eşini ve oğlunu öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:39
77 yaşındaki erkek, eşini ve oğlunu öldürdü
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Olay, saat 10.30 sıralarında Ekin Mahallesi 1642'nci Sokak'ta meydana geldi. Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı. Komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Celil Çimen, annesi ve kardeşinin cesetleri evden çıkarılırken gözyaşı döktü; ailenin diğer yakınları da sinir krizi geçirdi. 

Şeker hastası olduğu öğrenilen Metin Çimen'in, olay öncesi ekmek aldığı bakkalda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Metin Çimen'in, bastonuyla girdiği bakkaldan ekmek alıp, çıktığı görüldü. Soruşturma sürüyor.


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