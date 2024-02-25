Televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:23

Güncelleme: 25.02.2024 - 12:23

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddia göre, Selahattin Şanlı (26), ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı (28) ile evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selahattin, ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı’yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Mehmet Sinan Şanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Selahattin Şanlı ise Yüreğir devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Sinan Şanlı kurtarılamadı. Şanlı’nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.