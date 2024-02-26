Adana'da 'baba' dehşeti: Tartıştığı kızını bıçakla öldürdü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kızı Dilan Ö. (19) ile Anadolu Mahallesi'ndeki bir sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Turhan Ö, kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yaralı Dilan Ö, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Turhan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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