773 bin TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep’te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri 773 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

773 bin TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 08:58

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kasım ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı.

Şehitkâmil, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar kapsamında kaçakçılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 773 bin TL olan gümrük kaçağı 7 bin 120 paket sigara, 276 kilogram çay, 161 kilogram tütün, 55 kilogram nargile kömürü ve 89 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #Kaçakçılık

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