Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti: Yuvalama tarifi
Gaziantep mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan yuvalama, emekle hazırlanan ve sofralarda kendine hayran bırakan bir şaheserdir. Yoğurtlu sosuyla damakları şenlendiren bu özel yemek, nohut büyüklüğünde minik köfteleri, yumuşacık eti ve tereyağlı nane sosuyla tam bir lezzet şöleni sunar.
Yuvalama, Gaziantep mutfağının en özel ve emek isteyen yemeklerinden biridir. İçindeki minik köfteler ve yoğurtlu sosuyla hem doyurucu hem de lezzetli bir yemektir. İşte yuvalama yemeğinin detaylı tarifi...
Malzemeler
Köfte için:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı pirinç (iyice yıkanmış ve robotta çekilmiş)
- 250 gram kıyma
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Su (yoğurmak için)
Yoğurtlu sos için:
- 1 litre yoğurt
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Ek malzemeler:
- 300 gram kuşbaşı et (isteğe bağlı tavuk da kullanılabilir)
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
Yapılışı
Köftelerin Hazırlanması:
İnce bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı sıcak su dökerek bulgurların şişmesini sağlayın.
Şişen bulgura çekilmiş pirinç, kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin. Karışımı yoğurarak macun kıvamına getirin.
Karışımdan nohut büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Elinizi ara sıra suyla ıslatarak işlemi kolaylaştırabilirsiniz. Köfteleri bir tepsiye dizin.
Etin Pişirilmesi:
Kuşbaşı eti tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşlama suyunu dökmeyin; bu suyu yemekte kullanacağız.
Yoğurtlu Sosun Hazırlanması:
Yoğurdu bir tencereye alın. İçine yumurta ve unu ekleyerek çırpın. Karışıma 5 su bardağı suyu azar azar ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Yoğurt kesilmesin diye karıştırmayı bırakmayın.
Birleştirme:
Yoğurtlu karışıma haşlanmış etleri, nohutları ve hazırladığınız köfteleri ekleyin.
Etin haşlama suyunu da tencereye ilave edin. Karışımı kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
Servis Öncesi:
Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine kuru naneyi ekleyip birkaç saniye kavurun. Bu karışımı yemeğin üzerine dökün.
Servis Önerisi:
Yuvalama yemeğini sıcak servis edin. Yanında taze bir salata veya turşu ile mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.
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