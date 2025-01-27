78 kişiye mezar olmuştu: Bakanlık, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kayak merkezine gelen 5 bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.
1,5 SAAT İNCELEME YAPILDI
Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Etiketler: #Grand Kartal Otel
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