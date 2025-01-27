78 kişiye mezar olmuştu: Bakanlık, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

78 kişiye mezar olmuştu: Bakanlık, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:40

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kayak merkezine gelen 5 bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.

1,5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.


Etiketler: #Grand Kartal Otel

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