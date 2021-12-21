78 yaşındaki yaşlı adamın şüpheli ölümü
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde şeker hastası olduğu için kısa süre önce ayak bileği kesilen 78 yaşındaki yaşlı adam arkadaşı tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Samsun 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olduğu için bir süre önce sağ ayak bileği kesilen Mehmet Altınışık (78) sipariş verdiği elmayı götüren arkadaşı Metin E. tarafından, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Olay sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Mehmet Altıışık'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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