Alec Baldwin'in ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin babası konuştu: 'Cinayetten kısmen sorumlu'

20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:06

ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in Ekim ayında Rust isimli filmin setinde kullandığı kuru sıkı tabancadan çıkan mermilerle dizinin görsel yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin ardından Hutchins’in babası ilk kez konuştu.

"CİNAYETTEN KISMEN SORUMLU"

Sözcü'nün aktardığına göre Rust görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası, Alec Baldwin’i kızını yanlışlıkla vurduğu için suçlarken, yıldızın cinayetten en azından ‘kısmen sorumlu’ olduğunu söyledi.

Halyna Hutchins’in babası Anatoly Androsoviç, İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte, “Bana göre silah Baldwin’in elinden ateşlediği için en azından kızımın ölümünden ‘kısmen sorumlu tutulmasını’ beklerdim. Şu anki durumda sorumlu tutulmayacağını anlamak benim için zor oldu” dedi.

61 yaşındaki baba, Baldwin’in Hutchins’i öldüren silahın tetiğini çekmeden ateş ettiği iddiasını da anlamlandıramadığını söyledi.

Androsovych, “Tabanca, tetiğe basılmadan ateş etmeyen bir silah türüdür ve Alec bu atışa neden olmaktan kısmen suçludur” dedi.

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DARBE"

63 yaşındaki Baldwin’in trajedinin ardından gönderdiği bir dizi tweet’i neden sildiğini de sorgulayan açıklamalar yapan Androsovych, “9 yaşındaki torunu Anrdos’un olaydan ‘bir daha asla tam olarak iyileşemeyeceğinden’ endişe ettiğini de söyledi.

Acılı baba, “Andros yavaş yavaş hayata dönüyor ama bu hepimiz için büyük bir darbe” dedi.

Baldwin, Perşembe günü New Mexico’daki Sante Fe şeriflerinin telefonu için arama emri çıkarmasının ardından gönderdiği bir tweet’te iddiaları reddetti.

63 yaşındaki oyuncu, yanlışlıkla vurulmadan önce daha büyük bir silah istediğini iddia eden Newsweek’ten bir makaleyi alıntılarken, ‘Bu aslında bir yalan’ yazdı.

Alec Baldwin davasında mahkeme, telefonda, yürütülen soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceğine hükmetmişti. Baldwin’in avukatı Aaron Dyer, “Kanıtların müvekkilimin suçsuzluğunu kanıtlayacağına eminiz” ifadelerinde bulunmuştu.

Arama emri kayıtlarına göre, Baldwin polise filmin silah ustası Hannah Gutierrez Reed ile filmde hangi silahın kullanılacağı konusunda e-posta yazışması yaptığını söyledi. İkilinin sonunda bir Colt .45 tabancaya karar verdikleri ve silahı Baldwin’e verirken ‘soğuk yani boş’ dedikleri belirtildi.