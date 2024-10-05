79. Yunus Nadi Ödülleri Muğla'da sahiplerini buldu: 'Muğla'nın Kuvayı Milliyeci evladı Yunus Nadi'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 19:44

Güncelleme: 05.10.2024 - 19:50

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaören, Yazarlarımız Miyase İlknur, Altan Öymen, Örsan Öymen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve ödüllerini almak üzere edebiyat dünyasının usta kalemleri ile çizerleri katıldı.

Seçici kurulların değerlendirmesi sonucunda yarışan 248 eserden öykü, roman, şiir, sosyal bilimler ve karikatür alanlarında verilen ödüllerin kazananlarına ödül töreninde plaket takdim edildi.

KAZANAN YAZAR VE ÇİZERLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Roman dalında kazanan Hidayet Karakuş’un “Bana Bir Resmini Yolla” adlı kitabı oldu. Karakuş'a ödülünü Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal takdim etti. Karakuş, "79'uncusu verilen Yunus Nadi ödülünü alırken ben de 79 yaşındayım. Cumhuriyetle var olduk, Cumhuriyetle var olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim" dedi.

Öykü dalında kazanan Emrah Öztürk’ün “Evine Dönemeyen Adam” adlı yapıtı oldu. Öztürk'e ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Aras takdim etti. Öztürk "Bu ödülü almak benim için şereftir. Jüriye, Cumhuriyet gazetesine ve her zaman yanımda olan eşime teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Karikatür dalında Cem Koç’un “Adalet” konulu yapıtı ödüle layık görüldü. Ödülü Koç'a Yunus Nadi Seçili Kurulu Üyesi ve Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, takdim etti. Cumhuriyet gazetesinin düşünce ve sanat yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirten Koç, "Karikatüre başlamamda Cumhuriyet'in çok büyük bir etkisi vardır. Bu ödülü almaktan dolayı son derece gururluyum" diye konuştu.

Şiir dalında Elçin Sevgi Suçin’in “51. Bölge” adlı eseri ödüle layık görüldü. Suçin'e ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen takdim etti. Suçin, ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi:

"Bağımsız haberciliğe büyük emek vermiş olan Cumhuriyet gazetesinin kurucusu adına verilen bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ederim. Burada şiir adına sizlerle birlikte olmaktan mutluyum."

Sosyal Bilimler Araştırması dalında ise bu yıl ödül iki eser arasında paylaştırıldı. Sercan Ünsal’ın “Köy Enstitüleri-Kırsal Kalkınma ve Sağlık Kolu (Cilt I-II)” ve Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu’nun çalışması “Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri-Sağlık Eğitimiyle Canlandırılacak Köy” isimli eserler ödüle layık görüldü. Sercan Ünsal ödülünü gazetemiz yazarı Altan Öymen'den takdim aldı. Bir diğer eserin ödül sahipleri Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve annesi Pakize Türkoğlu adına ödülü kabul eden Gürcan Türkoğlu, ise ödüllerini Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaören'den takdim aldı. Köy Enstitüleri'nin hem geçmiş hem de gelecek için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uysal ve Aksu, özellikle sağlık alanında Köy Enstitüleri'nin unutulmaması ve anlaşılması için bu çalışmayı yapmaktan mutlu olduklarını belirttiler.

"MUĞLA'NIN KUVAYI MİLLİYECİ EVLADI YUNUS NADİ"

Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşunu konu alan belgeselin gösterimiyle başlayan tören, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun'un açılış konuşmasıyla sürdü.

Yunus Nadi Ödülleri'nin ilk kez İstanbul dışında verildiğini vurgulayan Coşkun, daveti için Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

"Yunus Nadi Yenigün Gazetesi dağıtıldıktan sonra Ankara'ya geçiyor. İstanbul'da Yenigün'ü basan matbaayı Kuvayı Milliyeciler parça parça Ankara'ya taşıyorlar. Yıkık bir hanın bodrum katında parçalar birleştiriliyor, gazete çıkmaya başlıyor. Bu gazetenin ismine Yunus Nadi, 'Anadolu'da Yenigün' diyor. Yunus Nadi Ankara'da bir taraftan gazetesini çıkarırken aynı zamanda milletvekili. Milletvekili olarak, Atatürk'ün en yakın arkadaşı olarak bu büyük mücadeleye katılıyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildiği gün Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi kürsüde cumhuriyeti takdim ediyordu. Kuvayı Milliyeci Muğla'nın Kuvayı Milliyeci evladı Yunus Nadi'nin adına düzenlenen ödülleri Muğla'ya getirmekle çok anlamlı bir iş yaptık" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'nin en köklü gazetesi olduğunun altını çizen Coşkun, "Cumhuriyet gazetesi mücadelesine yılmadan devam edecektir. Gazetemiz 100 yıllık ama ihtiyar değil, daima atılımcı daima çağdaş. Dünyanın en köklü kurumları en güvenilir internet gazetesi olarak Cumhuriyet'i seçti" ifadelerini kullandı.

"AYDINLANMADA KÖŞE TAŞI CUMHURİYET GAZETESİ"

Törene ev sahipliği yapan Menteşe Belediyesi'nin Belediye Başkanı Gonca Köksal ise şunları kaydetti:

"Sizleri Muğla'nın kalbi Menteşe'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül töreni kentimizin kültür ve sanat yaşamı için önemli bir adım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Yunus Nadi tarafından kurulan, ulusal bağımsızlık savaşımızla eş zamanlı bir tarihe sahip Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi'nin vizyonu doğrultusunda yalnızca bir haber kaynağı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin aydınlanma ve modernleşme sürecinde çok önemli bir köşe taşı olmuştur. Türkiye'nin basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesinde maalesef pek çok saldırıya maruz kaldı. Bu mücadeleyi veren ve bu uğurda kaybettiğimiz Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu'yu ve Onat Kutlar'ı saygıyla anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını, bir belediye başkanı ve Cumhuriyet okuru olarak iyi ki Cumhuriyet gazetesi var demek istiyorum. Hem ısrarlı daveti hem de organizasyondaki emeği için Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum."

"GELECEK NESİLLER YUNUS NADİ'Yİ TANIMALI"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, İstanbul'da Ali Sirmen'in cenazesine katılmak için geldiği sırada, Alev Coşkun'a Yunus Nadi Ödülleri'ni Muğla'da düzenlemeyi teklif ettiğini ve bu konuda ısrarcı olduğunu belirtti.

Aras, "Yunus Nadi bizim topraklarımızın evladı. Burada Nadi'nin isminin yaşatılabilmesi için, genç nesillerin onu tanıyabilmesi için neler yapabileceğimizi düşünürken böyle bir proje ile sayın Alev Coşkun'a gittim. Cumhuriyet Vakfı'nın bunu kabul etmesi bizim için çok önemli bir izin. Coğrafyalar evlatlarıyla var olmuştur. Geçmişten günümüze bize rehberlik eden büyüklerimizi unutamayız. Muğla'nın hem yerel basın tarihi kadim bir tarih hem de büyük basın duayenleri yetiştirmiş. Misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz Muğla'yı bir dünya kenti yapmak."