7'nci Kaleiçi Old Town Festivali başladı: 'Tarihi mirasımızı kutluyoruz'

14 Ekim 2022 Cuma, 15:06

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kaleiçi Old Town Festivali, önceki gün başladı. 27 ülkeden 52 şehrin katılımıyla 16 Ekim'e kadar devam edecek festivalde, Kaleiçi’nin 33 ayrı noktası, 111 etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi Evleri" projesi tanıtıldı. Yaşayan antik kentte, evlerin tarihinin anlatıldığı projenin ilk ayağı için Kaleiçi’nde 11 tarihi yapının geçmişteki izleri sürüldü.

Arşivlerin ve fotoğrafların tarandığı projede, evlerin eski ve yeni sahipleri de bulunarak anlatılan hikayeler, 11 ayrı belgeselde yer aldı. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Almanca olarak hazırlanan belgeseller, karekod haline getirilerek evlerin kapılarına asıldı.

İşte projede yer alan hikayeler:

1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan, Antalyalıları hurmayla tanıştıran Hassun Kaptan Konağı,

Selanik’ten mübadeleyle gelen Hasan ve Nesli Kıvırcık çiftinin 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı Çerçiler Evi,

Mübadeleyle gelen terzi Emin Doman ve ailesinin yaşadığı ev

Arnavut kökenli Toker ailesinin yaptırdığı Kaçaroğlu Evi,

40 yıl muhtarlık yapan ve ‘Kont’ adında pansiyonu olan Salih Asa ve ailesinin yaşadığı Kont Salih’in Evi,

Mübadeleyle Kıbrıs’tan gelen Ayşe ve Derviş Kulaksızlar çiftinin evi,

Selanik göçmeni Hasan Attanindi ve ailesinin yaşandığı ve bugün bir sanat galerisi olarak hizmet veren Simitçi Mıstık Galerisi,

Dönemin Antalya Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir’in Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağı.

"TARİHİ MİRASIMIZI KUTLUYORUZ"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal burada yaptığı konuşmada, yaşayan antik kentin 2 bin 200 yaşında olduğunu söyledi. Uysal, “Ama hayat çok hızlı akıyor. Yeni kuşaklar tarafından buradaki yaşamlar, uygarlıklar hissedilmeli. Burada da çok özel hikayesi olan evler mevcut. Çok farklı uygarlıklar, çok farklı ülkeler gelmiş geçmiş. Hepsinin izleri mevcut” dedi.

Festivalin aynı zamanda bu kültürel ve arkeolojik varlığın gelecek kuşaklara aktarabilme çabası olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Aslında bütün tarihi mirasın bugüne gelebilmiş olmasının kutlamasıdır” diye konuştu.

Öte yandan, Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel korteji bugün saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı’ndan başlayacak. Festivalde bugün Manuş Baba, 15 Ekim cumartesi akşamı ise Light in Babylon sahne alacak. Belediye Başkanı Uysal, festivalde İtalya’dan Gradara, Tunus’tan La Goulette ve Gagazuya’dan Komrat şehirleriyle ‘kardeş şehir’ protokolü imzalayacak.