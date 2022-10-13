Antalya'da bahçede erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki narenciye bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cansız beden, adli tıp morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.
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