8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:52

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:52

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 8 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı vaziyette 8 adet şarjör ile 49 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.