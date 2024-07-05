Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarına operasyon

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince 6 ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:45
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarına operasyon
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Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan operasyonlar sonucunda Kilimli ilçesinde 2 sahipli ve 4 sahipsiz olmak üzere toplam 6 ruhsatsız işletilen maden ocağı tespit edildi. Operasyon sırasında maden ocaklarından 4 adet vinç, 4 adet vagon, 105 metre ray ve 16 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği, tespit edilen maden ocaklarının Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı ve ocakların orman sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ele geçirilen malzemelerin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.


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