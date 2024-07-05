Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarına operasyon
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince 6 ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı.
Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan operasyonlar sonucunda Kilimli ilçesinde 2 sahipli ve 4 sahipsiz olmak üzere toplam 6 ruhsatsız işletilen maden ocağı tespit edildi. Operasyon sırasında maden ocaklarından 4 adet vinç, 4 adet vagon, 105 metre ray ve 16 ton kömür ele geçirildi.
Zonguldak Valiliği, tespit edilen maden ocaklarının Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı ve ocakların orman sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ele geçirilen malzemelerin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Dalından 115 ülkeye ihracat: 40 bin evin geçim kaynağı
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- 'Esad ile temasımız oldu'