Edirne'de binlerce saman balyası kül oldu
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy’de köy dışında bulunan saman balyaları bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 8 bin saman balyası kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karlıköy'de Aydoğan Çayır'ın branda ile sarılı vaziyette muhafaza ettiği balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Köyün dışında istiflenen balyaların bulunduğu bölgeden dumanlar geldiğini fark eden çevre sakinlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiyesi yangını kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangının ardından 8 bin balya tamamen yanarken, jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.
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