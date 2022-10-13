‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’

13 Ekim 2022 Perşembe

Şüphesiz bu ABD ziyaretini Kılıçdaroğlu bilgiye, bilime, yolculuk olarak görüyor. Günlük siyasete girmeyi tercih etmiyor. Gerçekten dünya çapında hemen çoğunu tanıdığım veya bildiğim Türk ve Amerikalı bilim insanlarıyla bilgi alışverişini, onlardan öğrenmeyi ön plana alıyor. Şüphesiz, kafasında Türkiye var, iktidara geldiklerinde neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda düşünceler var.

Bilim dünyası dışında, Kılıçdaroğlu’nun ikinci hatta üçüncü bir ayağı var: Yatırımcılar, bu konuda tanınmış teknoloji ve yatırımcılarla bilgi alışverişi.

Amacı tahmin edebiliriz: İktidar olduklarında Türkiye’nin dünya ile donan yatırım ilişkilerini canlandırmak. Boston’da Prof. Dr. Joel Shulman ile baş başa sabah kahvaltısı bu amaca yönelikti. Shulman hem yatırım danışmanı ve destekçisi.

Gördüğümüz kadarıyla Shulman Türkiye’nin hukuk, yargı, demokrasi vb. konularındaki büyük eksiklikleri nedeniyle Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıların uzak durduğu görüşünde. Yatırım ikliminin değişmesi beklentisi var.

YENİ BİR EKONOMİ ARAYIŞI

Üçüncü ayak ekonomi bilimcileriyle bilgi alışverişi. Önceki gün yine basına kapalı olarak Daron Acemoğlu ile görüştü. Acemoğlu sosyal demokrat ekonomi görüşleriyle de tanınıyor ve dünyada araştırmalarıyla çok saygın bir konumu var.

Çökmekte olan neoliberal iktisat uygulamalarının dışında, Kemal Kılıçdaroğlu yeni arayışlar içinde. Tıpkı dünyada olduğu gibi. Kılıçdaroğlu, neoliberal politikaların dünyada yarattığı büyük eşitsizlikleri, yıkımları, sıkıntıları dile getiriyor. Dün Blokchain Derneği yöneticileriyle de görüşmesi vardı.

Önceki akşam yemekte, Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir bilim adamıyla sohbette, ne yapmalı çözüm yolları nedir sorularına yanıt aradı. Bu üniversitenin Washington’daki yüksek lisans bölümünde bir konuşma yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Türk öğrenciler de pırıl pırıl, sorularla Kemal Bey’i sıkıştırmayı denediler! Yenilenebilir enerji ve mülteci konusundaki tutumu sorgulandı. Bir kısmı da akşam yemeğe katıldı.

İKİ DÜŞÜNCE KURULUŞUYLA TEMAS

Kılıçdaroğlu ABD ziyaretiyle aslında ülkede bilim, teknoloji, bilgi ekonomisi üzerine yeni bir gündem yaratmak istiyor. Türkiye’de gündemin kısır tartışmalarla dolu olmasından biraz gına getirmiş. Geleceği kuruyor. Bakın ne diyorlar, şeklindeki sorulara yanıt vermiyor.

Çarşamba günü (dün) Washington’daki toplantıları basına kapalı. Amerikalı Demokratların düşünce kuruluşu Center for American Progress yöneticileriyle ve Amerikalı muhafazakârların ciddi yayını American Purpose dergisi yöneticileriyle buluşacak. Bu yazıyı erken yazıyorum. Sonra İstanbul’da hunharca öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın gazetesi Washington Post’a taziye ziyaretinde bulunacak ve Kaşıkçı’nın arkadaşlarının konuyu taze tutmak için oluşturdukları Dawn yetkilileriyle görüşecek. Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a verilmesini yasalarımız açısından da yanlış buluyor.

Siyaset, Johns Hopkins öğrencileriyle konuşuldu. Şüphesiz Demokratlar’ın düşünce kuruluşu ve muhafazakârların dergisi yöneticileriyle konuşmasını bu kapsamda değerlendirmeli.

NEREDE BU KILIÇDAROĞLU?

Salı sabahı Boston’dan ayrılıp havaalanına gittik. Uçağa binince önde sadece CHP milletvekilleri ve yetkilileri Faik Öztrak ve Yunus Emre oturuyordu. Kılıçdaroğlu yoktu. Ona ayrılmış bir koltuk da yoktu!

Aaa dedim kendime, Kılıçdaroğlu başka yerde! Nereye gitti acaba?

Sorduk soruşturduk, sıfır bilgi...

Washington’a indikten sonra arabadayız, gelen mesajda Kılıçdaroğlu’nun bir video mesaj paylaşacağı bilgisi vardı. Hemen baktık, Kemal Bey New York’tan cumhurbaşkanının kızı ve oğlunun yönetimlerinde olduğu Türken Vakfı’nın gökdeleni önünde konuşuyor.. RTE’nin türban konusunda el yükselterek anayasa değişikliği yapılmasını öneren, üstelik LGBT dünyasını hedef alarak aile birliğini de işe katan anayasa değişikliği önerisine yanıt veriyor:

“Aile konuşacaksak önce buradan bu gökdelenden başlayalım” diyor. Dili esprili, “Tanıdık ziyaretine geldim” diyor. Ve anayasa değişikliğine ret yanıtı veriyor.

Türkiye’deki tartışmalara buradan tek siyasi müdahalesi bu oldu diyebiliriz. Sürpriz, akıllı ve yasa değişikliği konusunu bitiren büyük bir atak!

Kılıçdaroğlu Boston’da uçağa binmek yerine arabayla altı saat yolculuğu göze alarak New York’a gidiyor, bu videoyu çekiyor, mesajını veriyor ve aynı arabayla bu kez dört saat yolculukla Washington’a geliyor.

Johns Hopkins’te öğrencilerle buluşmasında söze gecikme özrü ile başladı.

Bakalım bugünkü (dünkü) ziyaretlerinden neler öğrenebileceğiz... Cuma günü ülkedeyiz.