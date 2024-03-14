8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu.
İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır bir daha geri dönmedi.
Ailesi, cep telefonu ile ulaşamayınca Mehmet Çakır'ın bulunması için jandarmaya ihbarda bulunuldu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sürerken 8 gün sonra bugün, yurttaşlar tarafından Yeniceköy Göleti mevkisinde Çakır’ın ağaca asılı cesedi bulundu.
Mehmet Çakır’ın cesedi, savcılık incelemesinden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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