Kuyumcuya sahte altın satan 6 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:54

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:54

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuya 9 Ocak'ta sahte altın satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşkalleri belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve altın renginde 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.