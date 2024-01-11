Kuyumcuya sahte altın satan 6 kişi gözaltına alındı
Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuya 9 Ocak'ta sahte altın satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eşkalleri belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve altın renginde 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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