8 ilde dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!

Manisa merkezli 8 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

8 ilde dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:59

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Uşak, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü savcılıktan, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 zanlı ise tutuklandı.


Etiketler: #dolandırıcılık #Operasyon #Manisa #Soruşturma

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