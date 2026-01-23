Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

23.01.2026 08:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılması ve şüpheli para transferleri yoluyla suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Operasyon #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Plazada 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 tutuklama
Plazada 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 tutuklama Batman'da bir plazada bulunan 2 ofisin yasa dışı bahis siteleri için 'dış finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu kapsamda iki ofise düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sadettin Saran 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor
Sadettin Saran 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, “yasa dışı bahis” davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapsi istenen Saran, “Hiçbir şekilde yasa dışı bahsi özendirme faaliyetimiz yoktur” sözleriyle savunma yaptı. Saran, hakimin “Yayıncı olarak yayınlara lokal müdahale etme şansınız var mı?” sorusuna ise “Bu çok komplike bir durumdur. Teknik olarak mümkün değil” yanıtını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 4 Haziran’a erteledi.
Yasa dışı bahisten gözaltına alınmıştı: Erdoğan'ın mektup arkadaşı tutuklandı!
Yasa dışı bahisten gözaltına alınmıştı: Erdoğan'ın mektup arkadaşı tutuklandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'mektup arkadaşı' Burak Soylu da bulunuyordu. Soylu ve Cihan Şanlı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soylu ve Şanlı'nın tutuklandığı bildirildi.