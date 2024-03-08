Geçen 8 Mart’tan bu yana 338 kadın öldürüldü: 'Bize kulak verin...'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın cinayetlerinin verileri paylaşıldı. Buna göre, geçen 8 Mart’tan bu yana 338 kadın öldürüldü, 248 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:10
Geçen 8 Mart’tan bu yana 338 kadın öldürüldü: 'Bize kulak verin...'
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde geçen yıl 8 Mart’tan bu yana öldürülen kadınların verilerini basın toplantısında açıkladı.

Burada bir konuşma yapan platformun avukatlarından Esin İzel Uysal, 8 Mart 2023’ten bu güne kadar tam 338 kadın cinayeti ve 248 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini vurguladı.

Uysal, “Geçtiğimiz 8 Mart’tan bu 8 Mart'ta 338 kadından 212’si evlerinde öldürüldü. 338 kadının 134’ü evli olduğu erkek tarafından 47’si birlikte olduğu erkek tarafından 36’sı eskiden evli olduğu erkek tarafından 17’si ise eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüş.  Bu tabloya baktığımızda şunu görüyoruz, kadınlar çoğunlukla evlerin içerisinde öldürülüyor ve en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar” dedi. 

Toplantıya öldürülen Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken ve öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Karanfil Aslan da katıldı.

"İKTİDARA SESLENİYORUZ"

İktidarı eleştiren Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün oklar kadın cinayetlerinin sorumlusu olarak siyasi iktidarı gösteriyor. Çünkü bize her gün kendi ağızlarından ailenin ne kadar kutsal olduğu anlatılıyor. Kadınların aslında en önemli yapması gereken iş olarak annelik tarif edilmeye çalışılıyor. Bugün 8 Mart bizim sizlerle bu verileri paylaştığımız gibi kendileri de çeşitli toplantılarda sizlere kamuoyuna hitap etmeye çalışacaklar biliyoruz. Bu zamana kadar hep ne kadar iyi şeyler yaptıklarını anlattılar. Kadın erkek eşitliğinin aslında kendi iktidarları süresince sağlandığını söylediler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Hanım, bu topraklarda kadınların özgürlüğün tadını çıkarttığını söylemişti. Fakat onlar ne söylerse söylesin, onlara kulak vermeyin bize kulak verin. Çünkü gerçekleri biz açıklıyoruz. Biz buradan onlara soruyoruz, 8 Mart’tan 8 Mart'a 338 kadın neden öldürüldü? Madem bu ülkede kadınlar özgürlüğün tadını çıkarıyorlar bir günde neden 8 kadın öldürüldü?”

"KORKMAYIN"

Uysal, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Öldüren bütün kadın arkadaşlarımızın her biri eşitlik ve özgürlük için mücadele eden kadınlardı. Kendi hayatlarına karar vermek isteyen yolunu kendisi çizmek isteyen kadınlardı ve iktidar bu kadınların niye öldürüldüğünü açıklayamasa da yok saymaya çalışsa da biz biliyoruz. Bu kadın arkadaşlarımız kendi hayatlarına karar vermek istedikleri için özgürlük istedikleri için öldürüldüler. Kadınlar korkmayın. Bu iktidar bütün saldırılarına rağmen ellerinden gelen ardına koymasın. Medeni kanuna dokunamayacaklar. 6284 sayılı Kanun’a dokunamayacaklar ve biz mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız. Özgürlük yolumuzu kendimiz açacağız.”


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