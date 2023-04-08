8 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:01

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklene yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Bolu Hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin kıyılarının kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Diyarbakır ve Batmanın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu