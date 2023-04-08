8 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış var. Bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklene yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Bolu Hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin kıyılarının kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Diyarbakır ve Batmanın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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