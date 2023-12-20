Yüzme havuzunda hayatını kaybetmişti: Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:40

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:41

Olimpiyat Millet Bahçesi’nde bulunan Yüzme Havuzu’nda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.C.K. (28) yüzdüğü sırada bir anda hareketsiz kaldı.

Havuzda bulunan görevliler tarafından ilk müdahalesi burada yapılan A.C.K. sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMBOLİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

2015 yılında felç geçirdiği belirlenen A.C.K.’nın beynine emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.