Tersanedeki yüzer havuz battı... 24 personel kurtarıldı!
Başiskele'de bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde saat 13.00 sıralarında, tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı.
2 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI!
Yüzer havuzda görevli 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.
Hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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