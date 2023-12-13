Tersanedeki yüzer havuz battı... 24 personel kurtarıldı!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:17

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:33

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde saat 13.00 sıralarında, tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı.

2 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI!

Yüzer havuzda görevli 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.

Hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.