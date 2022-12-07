Hayvana eziyetle gündeme gelen Ümraniye Belediyesi'nin ihaleleri dikkat çekti
Ümraniye Belediyesi'nin veterinerlik işleri müdürlüğü için gerçekleştirdiği ihalelere karşı hayvanların bakımı adına yapılan hizmetlerin yetersizliğine tepki gösterdi.
İstanbul’da hayvanlara eziyetle gündemi gelen Ümraniye Belediyesi, 2022’de teknolojik cihaz ve mal alımı için veterinerlik işleri müdürlüğü için imzalanan üç farklı mal alım ihalesiyle dikkat çekiyor.
Hayvan hakkı savunucuları “İmkânlar varsa hayvanlar neden bakımsız, para harcanması hizmet sağlandığı anlamına gelmez, akıllara rant mı var sorusu gelir. Madem bütçeniz, imkânınız var hayvanların hali neden böyle” şeklinde tepki gösterdi.
"KEDİYE BİLE BAKAMADILAR"
Ümraniye Kent Savunması’ndan Bulut Can Okuducu ise şu değerlendirmede bulundu:
“Belediyenin para harcaması demek hizmeti tarif etmez. Barınak alanı büyütülse, gönüllülerin içeri girmesi sağlansa sorun ortadan kalkacak. Tepki göstermek için yaptığımız basın açıklamasından bir saat sonra yaralı bir kedi geldi. Bu kediye veteriner olmadığı için bakılamadı ve hayvan öldü. Yüksek teknoloji cihazlar alınıyor ama bu cihazlar ne kadar kullanışlı ya da kullanılıyor? Maalesef bu işin bir de rant boyutu var.”
Ümraniye Belediyesi’nin yaptığı alımlarda aşı ve ilaç için ayrılan payın düşüklüğü de dikkat çekti. Mart ayında yapılan ihalede aşı ve ilaç için 175 bin lira verilirken belediyenin yüksek teknoloji kullandıklarını belirttikleri bir medikal cihazın alımı için nisan ayında 639 bin lira ödendi.
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