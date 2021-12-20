81 ilde “ZEHİR-2” kod isimli operasyon: Yüzlerce adrese baskın yapıldı
Emniyet birimlerince ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanıldığı ve yetkisiz etil alkol satışı yapıldığı iddia edilen 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonu başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri; sahte/kaçak alkollü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde bugün “ZEHİR - 2” kod isimli operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “ZEHİR” ve “ZEHİR-2” kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100’den fazla şüpheli gözaltına alındı.
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