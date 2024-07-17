81 yaşındaki adamı bayat ekmek topladığı için darbetti!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:57

Güncelleme: 17.07.2024 - 19:57

Olay, 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. tarafından darbedildi.

Dindar jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Dindar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen Kemal S.'nin, evinin önünde beklediği Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerden yola çıkan jandarma, Dindar'ı darbeden Kemal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.