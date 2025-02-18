82 yaşında 60 metrede altın madalya

Yayınlanma: 18.02.2025 - 18:03

Güncelleme: 18.02.2025 - 18:44

Antalyaspor Forması ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da organize edilen Türkiye Masterler Salon Şampiyonası’nda ve gülle branşlarında yarışan 82 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy, Antalya’ya altın madalya ile dönerek madalya koleksiyonunu genişletti. Genişletti, çünkü Şensoy, kendisini bildi bileli koşuyor.

“TATTIĞIM ÖZGÜRLÜK DUYGUSU NEDENİYLE KOŞMAYI BIRAKAMADIM”

Şensoy koşuyla ilişkisinin başlangıcını “Okul yıllarının hepsinde sadece koşma düşünürdüm, yöntem nedir, nasıl girilir, nereden başlanır bilmezdim. İlkokulda okul bahçesinde yarışma düzenlerdim. Koşarken özgür hissediyorum, o özgürlük duygusu mutluluk veriyor. İkincisi biraz psikolojik mi bilmiyorum hep önümde yürüyen kişinin önüne geçmek gibi bir duygu vardı içimde beş yaşından itibaren. Ders aralarında eve kadar koşar gelir giderdim. İçimde var, nereden geldi bilmiyorum” sözleriyle anlatıyor.

1960 ROMA OLİMPİYATLARI

Şensoy 1960’larda kadın atlet olmakla ilgili “Bir kere o dönem şortla sokakta koşmak alışılagelmiş bir şey değildi. Kaldı ki sokakta bir kadının koşuyor olması bile garipseniyordu. O zaman kadınlar entari giyerdi, pantolon giyen yoktu. Ben pantolon giyerdim.” Diyor.

Koşan ama bir türlü atletizm takımını bulamayan Şensoy 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ne kayıt oldu. Burada okulun spor kulübüne kayıt olarak 5 yıl boyunca voleybol ve basketbol oynayarak atletizm branşının açılmasını bekledi. 5 yılın sonunda hedefine ulaşır. O günden sonra profesyonel olarak 100 metre ile bacaklarını, nefesini, psikolojisini sürekli test etmeye başlar. Şensoy uzun mesafe mi yoksa 100 metre koşucusu olmaya karar vermesinde 1960 yılında Roma Olimpiyatları’nda televizyonda izlediği Kadınlarda 100 metre kadın şampiyonu Wilma Rudolp’tan etkilenir ve o gün 100 metre koşucusu olmaya karar verir ve bir gün olimpiyat pistinde koşmanın hayallerini kurar.

BEBEK ARABASIYLA ANTRENMANA GİTTİM

Kendisi gibi atlet olan eşi Oktay Şensoy ile evlenmesi, hamilelik ve annelik süreçlerinde de pisti bırakmaz, spor ayakkabılarını giyerek antrenmanlara devam eder. Şensoy “Hamilelik baya zorlu bir süreç ama koşmaya engel değil. Daha dikkatli olarak. Sonra çocuklar doğdu. Evden bir çıkardım bebek arabasına küçüğü koy. Öteki yanımda. Bebek arabasında yemek var, süt var, bez var. Böyle sahaya gider çalışırdım” diyor.

MASTERLER KULÜBÜ KURULUYOR, KOŞU YARIŞLARINA DEVAM

Uzun yıllar profesyonel olarak koşan, boynunda altın kolyelerden çok altın madalyalar taşıyan, Şensoy, 43 yaşında 1986 yılında İstanbul’da Masterlar Kulübü’nün kuruluşunda yer alır. 35 yaş üstü kadın erkek spor yapmak isteyen herkese açık olarak kurulan bu kulüp ile koşuya ve yarışmalara devam eder. İstanbul’dan Antalya’ya taşınmalarının ardından katıldığı Masterler Şampiyonası’nda her sporcunun kendi kenti adına yarıştığını görünce Antalyaspor ile görüşür ve pistlerde Antalyaspor formasını terletmeye başlar.

HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA KÜRSÜDE OLMAK

Şensoy, olimpiyat hayalinin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle gerçekleştiremediğini ve içinde ukde kaldığını söyleyerek Dünya Şampiyonası’na katılma hayalini gerçekleştirir. Polonya’da finallere kaldığı yarışmada sakatlık yaşayan Şensoy, bu talihsizliğin üstesinden gelmek için şimdi Avrupa Şampiyonası’nı hedefliyor. Son olarak 60 metrede 12.60 derece elde eden Şensoy, “Ekim ayındaki şampiyonada kürsüde olmak istiyorum” diyor.

“NEFESİM YETTİĞİNCE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

92 yaşında maraton koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erdoğan Dulda’nın ölümü hatırlatıldığında Şensoy, “Benim gözümde bir sorun var, bir tanesi görmüyor, öbürü de görmemek üzere. O zaman da görme engelliler yarışına girerim. Ayağıma, bacağıma bir şey olursa acaba protez kaç paradır diyorum, koşmak için. İnsanın aklına geliyor, nereye kadar, fiziksel engel çıksa bile onu da koşmaya uygun hale getirip koşarım” cevabını veriyor” Şensoy, spor yapmamak için bahane olmadığını savunarak yaşıtlarına, “ ihtiyacınız olan tek şey ayakkabı. Kahvede oturmak yerine, evde dizi izlemek yerine yürüyebilirler” önerisinde bulunuyor.

MASTERLAR ŞAMPİYONASI’NA KATILMANIN MALİYETİ

Şensoy, tek sorunun finansman olduğunu belirtiyor. Emekli aylığı ile geçinen Şensoy, sponsor bulamadığını ve son yarışmalarda kendisini kızının desteklediğini, Türkiye’de 35 yaş üstünün katıldığı Masterlar Şampiyonası’na kulüplerin yatırım yapmaya pek hevesli olmadığını, her yarışmaya katılmanın ve hazırlanmanınsa bir maliyeti olduğunu söylüyor.