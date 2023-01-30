85 yaşındaki kadın Maltepe Sahili'nde ölü bulundu

Maltepe sahilinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:06
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İstanbul Maltepe Sahili'nde meydana gelen olayda, sahilde yürüyüş yapan yurttaşlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı.

Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı.

Tokay'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldi.

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.


Maltepe sahil yaşlı kadın Kadın

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