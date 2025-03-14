87 milyon liralık vurgun! 12 ilde 'büyü bozma' operasyonu: 28 gözaltı

Sakarya merkezli 12 ilde sosyal medyada "büyü bozma" ve "bağlama büyüsü" yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı.

87 milyon liralık vurgun! 12 ilde 'büyü bozma' operasyonu: 28 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:03

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

28 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin "büyü bozma", "bağlama büyüsü" yapma, "aile sorunlarını çözme" gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı.

87 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.


Etiketler: #büyü #Operasyon #sakarya

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