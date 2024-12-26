9 dilde yayımlanıyordu: İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe çeviri
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabının Kürtçe çevirisini duyurdu. Altun duyuruyu Kürtçe paylaşım yaparak yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşımda bulundu.
Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabının Kürtçe çevirisini duyuran Altun, "9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı" ifadelerini kullandı.
Altun'un paylaşımı şu şekilde:
Nûçegîhaniya rast û pêbawer, ji bo civakên demokratîk xwedî girîngiyeke jiyanî ye. Di vê pêvajoyê de medya, tenê bêyî ku ji prensîbên etîk dûr bikeve, dikare erka xwe ya agahdarkirina civakê bi awayekî rastî bi cih bîne. Bicîhanîna vê fonksiyona girîng a medyayê, bi awayekî… pic.twitter.com/MpdfaUyTzh— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 26, 2024
Etiketler: #Fahrettin Altun #sosyal medya #haber
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- Aile salona alınmadı