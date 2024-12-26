9 dilde yayımlanıyordu: İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe çeviri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabının Kürtçe çevirisini duyurdu. Altun duyuruyu Kürtçe paylaşım yaparak yaptı.

9 dilde yayımlanıyordu: İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe çeviri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:27

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşımda bulundu.

Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabının Kürtçe çevirisini duyuran Altun, "9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının  Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı" ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:



Etiketler: #Fahrettin Altun #sosyal medya #haber

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