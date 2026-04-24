9 estetikle yüzünü değiştirip yeni hayat kurdu... Katil zanlısı 11 yıl sonra işçi servisinde yakalandı

Bursa'da 2011 yılında bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., patronuyla birlikte bir şahsı tasarlayarak öldürdü. Olayın ardından patron yakalanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise kaçmayı başardı. Yargılama sürecinde her iki şahıs hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu. Zaman içinde dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalışmaya başlayan A.K.'nin, en dikkat çeken hamlesi ise peşindekileri yanıltmak için tam 9 kez estetik ameliyat geçirmesi oldu. Yüz hatlarını değiştiren, burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen zanlı, adeta başka birine dönüştü.

Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri dosyayı kapatmadı. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada ekipler, en küçük ayrıntıyı bile değerlendirerek iz sürmeye başladı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi, farklı şehirlerde elde edilen veriler karşılaştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, estetikle değişen yüzün ardındaki kişinin A.K. olduğu tespit edildi.

YILLARCA MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇALIŞMIŞ

İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalıştığı belirlenen zanlı, ekipler tarafından günlerce adım adım izlendi. Sabah saatlerinde her gün aynı servisle işe gittiği belirlenen A.K. için operasyon düğmesine basıldı. Polis ekipleri, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına doğru anı bekledi ve servis aracında gerçekleştirdiği operasyonla firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

11 yıl süren kaçış sona ererken, sıcak anlar da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.