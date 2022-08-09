9 gündür aranıyordu: Hikmet'in önce motosikleti, ardından cesedi bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 gündür haber alınamayan Hikmet Özgüneş'in (29) dün akşam motosikleti, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında cesedi bulundu.
İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.
ÖNCE MOTOSİKLETİ BULUNDU
Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dün akşam, Gündüzlü’ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.
Çürümeye başlayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Video Haberler
- Börek almaya geldi: SMA hastasının kumbarasını çaldı
- Boş araziyi 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Muğla'da feci kaza: Otomobil dereye uçtu, 2 kişi öldü
- 'AKP'nin hazırlandığı anlaşılıyor...'
- Güney Kore şiddetli yağışlara teslim
- Düğün konvoyunda pos cihazı ile bahşiş
- Pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' deyip...
- Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- 12 bin isim var...
- Yedi aydır korunuyorlar
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Motorine indirim geliyor