9 kişiye mezar olmuştu... Diyarbakır'daki 'arazi anlaşmazlığı' soruşturmasında yeni gelişme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı, tutuklu sayısı 13’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 14:30
9 kişiye mezar olmuştu... Diyarbakır'daki 'arazi anlaşmazlığı' soruşturmasında yeni gelişme
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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLU SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13’e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanmış, 4’ü serbest bırakılmıştı.


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