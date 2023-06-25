9 kişiye mezar olmuştu... Diyarbakır'daki 'arazi anlaşmazlığı' soruşturmasında yeni gelişme
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı, tutuklu sayısı 13’e yükseldi.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLU SAYISI 13'E YÜKSELDİ
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13’e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanmış, 4’ü serbest bırakılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Akşener'e '15 vekil' yanıtı
- Wagner güçleri ilerleyişini durdurdu!
- Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı
- İmamoğlu’ndan Akşener’e mesaj!
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Moskova'nın 350 km güneyine kadar geldiler
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Köprüyü attı ittifakı bitirdi
- 'Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır'
- Otogarda bayram yoğunluğu!