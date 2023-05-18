Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı, ortalık savaş alanın döndü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Gürakar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olayda yaralanan 5 kişi ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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