9 motosiklet çalmışlar: 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da, son bir ay içerisinde 9 adet motosiklet çaldığı kamera görüntülerinden belirlenen Mustafa Cemal Yumuşak (25) ve Abdullah Kumtepe (24), polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:35
9 motosiklet çalmışlar: 2 şüpheli tutuklandı
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içinde 5 mahalleden 9 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. 

Hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, motosikletlerin binaların önünde park halinde dururken çaldığını belirledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Mustafa Cemal Yumuşak ve Abdullah Kumtepe, düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Çalınan motosikletlerden biri sahibine teslim edilirken, diğer 8 motosikletin ise parçalanıp satıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yumuşak ve Kumtepe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 


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