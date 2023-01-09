9 polis egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Tunceli'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, kliması çalışan öndeki zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:39
9 polis egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Tunceli'de görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu.

Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı.

Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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