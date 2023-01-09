9 polis egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Tunceli'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, kliması çalışan öndeki zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tunceli'de görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu.
Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı.
Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçları: Oyları yine eridi