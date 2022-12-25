Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin zehirlendiği iddiası

25 Aralık 2022 Pazar, 11:57

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ailesi ve avukatları, Saakaşvili'nin, hapishanedeki hücresinde zehirlendiğini öne sürdü.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Tiflis Şehir Mahkemesi tarafından "şiddet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

54 yaşındaki Saakaşvili, video bağlantısı aracılığıyla mahkemeye çıkarken son derece zayıf ve hasta görünüyordu. Saakaşvili'nin avukatları, Gürcistan'daki cezaevine yaptıkları son ziyaretin ardından saç ve tırnak örnekleri aldı.

Dailymail'de yer alan habere göre, ABD'li bir toksikolog tarafından hazırlanan raporda "Saakaşvili'nin vücudunda cıva ve arsenik örneklerine rastlandı" ifadesi yer aldı.

Raporda, Saakaşvili'nin 'ağır metal zehirlenmesine maruz kaldığı ve tedavi ile bu kadar zehirlenemeyeceği' öne sürüldü.

Raporu hazırlayan Profesör David Smith, "Makul bir kesinlik derecesine göre, bu kimyasallar Mihail Saakaşvili'nin hapse girmesinden sonra kullanılmaya başlandı" dedi.

Oğlu Eduard, AB parlamentosuna, babasının başka bir ülkede tedavi görmesine izin verilmesi gerektiğini çünkü vücudunda cıva ve arsenik sebebiyle ağır metal zehirlenmesi olduğuna dair belirtilerin bulunduğunu söyledi.

PUTİN'İN TEHDİDİ AKILLARA GELDİ

Saakaşvili'nin annesi Giuli Alasania, oğlunun 'ölüm döşeğinde' olduğunu söyledi ve Rus devletinin zehirlediğini öne sürdü.

Saakaşvili'nin avukatı Massimo D'Angelo, müvekkilinin hızla kötüleşen sağlığının arkasında 'kesinlikle' Putin'in olduğunu iddia etti.

Massimo D'Angelo, "İnsanlar Putin'in 2008'de şu anda Ukrayna'ya yaptığını Gürcistan'a da yaptığını unutuyor. Tıpkı bugün Ukrayna'da Başkan Zelenski'nin yaptığı gibi Saakaşvili de ayağa kalktı ve karşı koydu. Bu nedenle Kremlin ve özellikle Putin onun baş düşmanı, bir numaralı düşmanı haline geldi. Saakaşvili'nin ülkeyi Batılılaştırmak için yaptığı her şey Putin'in istediklerine aykırıydı" ifadesinde bulundu.

Rusya, 2008 yılındaki Gürcistan'ı işgali sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili tarafından püskürtüldü. Rus lider Putin, yaşanan olayların ardından Saakaşvili'yi tehdit etmişti.