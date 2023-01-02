Sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ da aralarında... Bursa'da 15 kişi mantardan zehirlendi
Bursa’da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi’nde, önceki gün saat 23.00 sıralarında Murat Kösedağ, eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi.
Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ DE ZEHİRLENDİ
Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu.
Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ’ın da bulunduğu öğrenildi.
DURUMLARI İYİ
Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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